Путин: Запад десятилетиями культивировал идею развала России
Страны Запада десятилетиями культивировали идею развала России. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ШОС.
"На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, её ядра", — обратил внимание глава государства.
Напомним, что на днях в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против нашей страны непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. России же, по его словам, остаётся последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".
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