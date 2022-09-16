Путин: Запад десятилетиями культивировал идею развала России

Страны Запада десятилетиями культивировали идею развала России. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ШОС.

"На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, её ядра", — обратил внимание глава государства.