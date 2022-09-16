На границе Таджикистана и Киргизии возобновились обстрелы

Вооружённый конфликт между Киргизией и Таджикистаном, начавшийся утром 16 сентября, возобновился, несмотря на договорённость о прекращении огня. Пресс-служба пограничных войск Таджикистана сообщает, что киргизская армия опять начала обстреливать ряд таджикских населённых пунктов.

"Несмотря на состоявшуюся встречу первых руководителей правоохранительных органов и объявление о прекращении огня, по прошествии полутора часов Республика Кыргызстан возобновила стрельбу из группового оружия и военной техники в сторону [села] Овчикалача в Бободжон-Гафуровском районе, [сёл] Ворух и Чорку, города Исфары", — говорится в сообщении.