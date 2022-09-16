На границе Таджикистана и Киргизии возобновились обстрелы
Таджикистан обвинил Киргизию в новых обстрелах на границе
Вооружённый конфликт между Киргизией и Таджикистаном, начавшийся утром 16 сентября, возобновился, несмотря на договорённость о прекращении огня. Пресс-служба пограничных войск Таджикистана сообщает, что киргизская армия опять начала обстреливать ряд таджикских населённых пунктов.
"Несмотря на состоявшуюся встречу первых руководителей правоохранительных органов и объявление о прекращении огня, по прошествии полутора часов Республика Кыргызстан возобновила стрельбу из группового оружия и военной техники в сторону [села] Овчикалача в Бободжон-Гафуровском районе, [сёл] Ворух и Чорку, города Исфары", — говорится в сообщении.
Вместе с тем СМИ сообщают, что Парламент Киргизии сегодня вечером соберётся на экстренное заседание, оно пройдёт в закрытом режиме.
Ранее сегодня стало известно, что Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении огня на границе. Напомним, ранее Пограничная служба Киргизии сообщила об обстреле своих пограничников военнослужащими Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе с Таджикистаном в Киргизии, где ведутся боестолкновения между военными двух стран, началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана.
Getty Images / Presidency of Kyrgyzstan