Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины

Россия достаточно сдержанно отвечает на террористические акты со стороны Киева, целью которых является нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, однако такая реакция будет до поры до времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты Украины. Видео © LIFE

"Проведение каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что недавно ВС РФ нанесли "пару чувствительных ударов". По его словам, эти действия военных России стоит рассматривать как предупреждение: если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьёзным.

При этом президент РФ подчеркнул, что Киев использует террористические методы, о чём говорят, в частности, убийства должностных лиц.