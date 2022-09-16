Россияне стали реже подавать заявления на визу в Финляндию

Количество обращений от граждан России на получение визы в Финляндию сократилось в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское посольство в Москве.

"Это правда, что количество обращений уменьшилось. По состоянию на 1 сентября мы получили только половину от предыдущего количества заявок", — уточнили в пресс-службе диппредставительства.

Кроме того, в посольстве отметили, что Финляндия не вводила никаких ограничений на получение виз российскими журналистами. Они могут подать заявление в обычном порядке.

"Если журналисты едут в Финляндию для работы, они должны подать заявление на получение визы по деловым причинам. Конечно, можно оформить туристическую визу для поездок на отдых", — подчеркнули в пресс-службе.