Путин заявил, что не знаком с нынешним документом Киева по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно содержание нынешнего проекта Киева по гарантиям безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают", — сказал российский лидер.