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16 сентября, 16:10

Путин заявил, что не знаком с нынешним документом Киева по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что ему неизвестно содержание нынешнего проекта Киева по гарантиям безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают", — сказал российский лидер.

Песков заявил, что гарантом безопасности Украины может быть только её руководство

Песков заявил, что гарантом безопасности Украины может быть только её руководство

Ранее на сайте офиса главы Украины Владимира Зеленского появился проект киевского договора по безопасности. Конечный документ там предлагали назвать "Киевским договором безопасности". Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров уже назвал его "фантазиями Зеленского". Политик заявил, что нормальные страны не захотят присоединяться к данным предложениям.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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