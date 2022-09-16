ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 16:05
6663

Путин — о ходе спецоперации: Не спешим, но задачи выполняем

Россия, проводя специальную военную операцию на Украине, хоть и не спешит, но неизменно выполняет основную задачу. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде.

"Мы и не спешим в этой части, но, по большому счёту, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется", подчеркнул глава государства.

Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины
Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины

Ранее Путин заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит, а также заверил, что наша страна сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины, а вот сам Киев отказывается от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.


BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar