Путин — о ходе спецоперации: Не спешим, но задачи выполняем

Россия, проводя специальную военную операцию на Украине, хоть и не спешит, но неизменно выполняет основную задачу. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде.

"Мы и не спешим в этой части, но, по большому счёту, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется", — подчеркнул глава государства.