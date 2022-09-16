Путин — о ходе спецоперации: Не спешим, но задачи выполняем
Россия, проводя специальную военную операцию на Украине, хоть и не спешит, но неизменно выполняет основную задачу. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Мы и не спешим в этой части, но, по большому счёту, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит, а также заверил, что наша страна сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины, а вот сам Киев отказывается от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.
ТАСС / Сергей Бобылев