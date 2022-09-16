Бизнес-омбудсмен России Борис Титов объявил об уходе с поста

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов покидает занимаемый пост. Об этом он сам рассказал агентству "Интерфакс".

"Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента", — заявил Титов.

Он занимал пост бизнес-омбудсмена с 2012 года. Его второй срок истёк в июне 2022-го. Согласно закону, занимать вышеупомянутую должность возможно только два срока подряд. Пока не известно, кто станет бизнес-омбудсменом страны, но, по мнению Титова, новый уполномоченный обязательно должен иметь предпринимательский опыт.