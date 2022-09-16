В Красноярске по подозрению в убийстве 16-летней девушки арестовали двух мужчин

В Красноярске по подозрению в убийстве 16-летней девушки, тело которой было найдено 14 сентября около дома на улице Караульной, арестовали двух мужчин. Об этом говорится в заявлении регионального ГCУ СК РФ.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое 20-летних мужчин, в компании которых погибшая находилась в арендованной квартире накануне гибели. <...> Сегодня судом по ходатайству следствия с учётом наличия данных, указывающих на причастность подозреваемых к гибели девушки, мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, во время допроса злоумышленники отказались от дачи показаний. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По предварительным данным, погибшая находилась в квартире ещё и с 17-летней девушкой, а около семи утра следующего дня её тело нашла прохожая. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Расследование продолжается, его ход контролируется в Следственном комитете РФ.