НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 сентября, 16:07

Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением

Недавние "чувствительные удары" ВС РФ в ответ на "теракты со стороны Украины" являются предупреждением. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением. Видео © LIFE

"ВС РФ нанесли недавно пару ударов чувствительных, будем считать это предупреждением", — сказал он.

Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины

Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины

Ранее Лайф сообщал, что окончание воскресного дня, 11 сентября, ознаменовалось сообщением Владимира Зеленского и местных властей о коллапсе энергосистемы в пяти регионах Украины.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров