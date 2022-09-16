Недавние "чувствительные удары" ВС РФ в ответ на "теракты со стороны Украины" являются предупреждением. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением. Видео © LIFE

"ВС РФ нанесли недавно пару ударов чувствительных, будем считать это предупреждением", — сказал он.