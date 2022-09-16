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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 16:07
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Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением

Недавние "чувствительные удары" ВС РФ в ответ на "теракты со стороны Украины" являются предупреждением. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением. Видео © LIFE

"ВС РФ нанесли недавно пару ударов чувствительных, будем считать это предупреждением", — сказал он.

Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины
Путин: РФ до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины

Ранее Лайф сообщал, что окончание воскресного дня, 11 сентября, ознаменовалось сообщением Владимира Зеленского и местных властей о коллапсе энергосистемы в пяти регионах Украины.

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Александр Юнашев
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