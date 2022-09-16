Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением
Недавние "чувствительные удары" ВС РФ в ответ на "теракты со стороны Украины" являются предупреждением. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин: Чувствительные удары по украинским объектам являются предупреждением. Видео © LIFE
"ВС РФ нанесли недавно пару ударов чувствительных, будем считать это предупреждением", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что окончание воскресного дня, 11 сентября, ознаменовалось сообщением Владимира Зеленского и местных властей о коллапсе энергосистемы в пяти регионах Украины.
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