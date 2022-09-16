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Регион
Опубликовано 16 сентября 2022, 16:08
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Путин: План спецоперации на Украине корректировке не подлежит

План спецоперации, проводимой Россией на Украине, изменён не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

"План [спецоперации на Украине] корректировке не подлежит", — подчеркнул российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Эрдоган на сегодняшней встрече не предлагал Путину переговоры с Зеленским
Эрдоган на сегодняшней встрече не предлагал Путину переговоры с Зеленским

Ранее Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины. Глава государства отметил, что недавно ВС РФ нанесли "пару чувствительных ударов".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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