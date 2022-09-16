Путин: План спецоперации на Украине корректировке не подлежит
План спецоперации, проводимой Россией на Украине, изменён не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
"План [спецоперации на Украине] корректировке не подлежит", — подчеркнул российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на теракты со стороны Украины. Глава государства отметил, что недавно ВС РФ нанесли "пару чувствительных ударов".