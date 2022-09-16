Путин: Наступательная операция в Донбассе идёт несмотря на попытки контрнаступления ВСУ
Российские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донбассе, несмотря на попытки контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут", — сказал российский лидер.
Освободительная операция, как подчеркнул Путин, идёт "небольшими темпами, но последовательно", Российская армия постепенно занимает всё новые и новые территории. Основная задача спецоперации остаётся неизменной, добавил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что РФ сделает всё, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее. При этом глава российского государства обратил внимание на то, что Киев сам отказывается от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.
VK / Минобороны России