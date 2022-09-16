Путин: Наступательная операция в Донбассе идёт несмотря на попытки контрнаступления ВСУ

Российские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донбассе, несмотря на попытки контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут", — сказал российский лидер.

Освободительная операция, как подчеркнул Путин, идёт "небольшими темпами, но последовательно", Российская армия постепенно занимает всё новые и новые территории. Основная задача спецоперации остаётся неизменной, добавил президент РФ.