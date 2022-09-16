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16 сентября, 16:38

"Посмотрим, чем закончится": Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ

Путин прокомментировал контрнаступление украинских войск

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прокомментировал заявления киевских властей о контрнаступлении украинских войск.

"Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — отметил глава российского государства.

Вместе с тем Путин обратил внимание на то, что украинские власти сами отказываются соблюдать условия для заключения мирного соглашения, "забросили всё в ящик" и решили добиваться всего военным путём.

Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и решил пойти военным путём

Путин: Киев отказался от переговоров с РФ и решил пойти военным путём

Ранее Путин заявил, что российские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донбассе, несмотря на попытки контрнаступления ВСУ. Как подчеркнул лидер РФ, она идёт "небольшими темпами, но последовательно". Основная задача спецоперации остаётся неизменной, добавил он.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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