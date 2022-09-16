Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прокомментировал заявления киевских властей о контрнаступлении украинских войск.

"Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — отметил глава российского государства.

Вместе с тем Путин обратил внимание на то, что украинские власти сами отказываются соблюдать условия для заключения мирного соглашения, "забросили всё в ящик" и решили добиваться всего военным путём.