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16 сентября, 16:35

Путин в доброжелательном ключе обсудил с Си Цзиньпином мировые кризисы

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в "доброжелательном ключе" темы, связанные с мировыми кризисами. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Конечно, были и вопросы, связанные с кризисами. В таком доброжелательном, но принципиальном ключе обсудили и эти вопросы", — сказал Путин.

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Ранее китаевед раскрыл истинную причину приезда Си Цзиньпина на саммит ШОС. Напомним, что председатель КНР на протяжении двух лет не покидал страну из-за ковидных ограничений.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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