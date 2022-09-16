Путин в доброжелательном ключе обсудил с Си Цзиньпином мировые кризисы

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в "доброжелательном ключе" темы, связанные с мировыми кризисами. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Конечно, были и вопросы, связанные с кризисами. В таком доброжелательном, но принципиальном ключе обсудили и эти вопросы", — сказал Путин.