Полковник счёл разумной идею о "самомобилизации" в России

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах России является правильным и разумным решением. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Это правильное и разумное решение, потому что, когда войска контролируют какую-то территорию, они не сидят на месте, двигаются дальше, а кто же будет следить за порядком на этих землях? Ведь уже были примеры, когда наши войска уходили из какого-то городка, ещё пыль не осела, как вместо российского флага снова втыкали украинский прапор", — сказал Баранец.

По словам эксперта, пожелание Кадырова уже выполняется в разных регионах страны, где созданы добровольческие отряды. Также важно, обратил внимание полковник, не поддаваться украинским провокаторам, заявляющим о том, что в России якобы некому воевать. Сегодня на фронте от Российской армии воюют 330 тысяч солдат и офицеров, ещё 400 тысяч человек есть в армейском неиспользованном резерве, указал Баранец.