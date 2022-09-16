Полковник счёл разумной идею о "самомобилизации" в России
Военный эксперт Баранец назвал правильной инициативу Кадырова о "самомобилизации"
Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах России является правильным и разумным решением. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
"Это правильное и разумное решение, потому что, когда войска контролируют какую-то территорию, они не сидят на месте, двигаются дальше, а кто же будет следить за порядком на этих землях? Ведь уже были примеры, когда наши войска уходили из какого-то городка, ещё пыль не осела, как вместо российского флага снова втыкали украинский прапор", — сказал Баранец.
По словам эксперта, пожелание Кадырова уже выполняется в разных регионах страны, где созданы добровольческие отряды. Также важно, обратил внимание полковник, не поддаваться украинским провокаторам, заявляющим о том, что в России якобы некому воевать. Сегодня на фронте от Российской армии воюют 330 тысяч солдат и офицеров, ещё 400 тысяч человек есть в армейском неиспользованном резерве, указал Баранец.
"Это профессионалы, которые при необходимости попадут на фронт", — добавил он.
Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Курской области Роман Старовойт.