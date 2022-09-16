Политолог рассказал об истинном интересе НАТО на Украине
Политолог Куликов: НАТО, затягивая конфликт на Украине, преследует цель разрушить Россию
НАТО давно планировало конфликт на Украине, чтобы "разрушить" Россию. Об этом телеканалу "360" рассказал российский политолог, эксперт Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов.
"Страны НАТО планировали этот конфликт очень давно. Он является способом вскрыть Россию и разрушить её", — сказал политолог.
По словам Куликова, Североатлантический альянс не скрывает намерений и продолжает использовать все ресурсы Украины — от вооружённых сил до населения, которое "сведено нацизмом с ума".
"Когда мы говорим, что наёмники НАТО на Украине действуют, то у этих слов может быть другой, гораздо более понятный смысл. Фактически все вооружённые силы Украины — это наёмники НАТО. Альянс их полностью содержит, начиная от президента и заканчивая самыми мелкими должностями. Они их <…> вооружают, платят им зарплату", — заключил эксперт.
Ранее генсек НАТО Столтенберг на фоне новостей из Луганска и Херсона призвал ещё больше усиливать ВСУ. Он признался: его "очень обнадёживает" то, что украинским вооружённым силам удаётся частично отвоёвывать территории и наносить удары в тылу российских войск.
Shutterstock