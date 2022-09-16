Набиуллина заявила о сужении пространства для снижения ключевой ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. Об этом она сказала после того, как регулятор снизил этот показатель до 7,5% годовых.
"Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось", — отметила глава ЦБ на пресс-конференции.
Цикл снижения ключевой ставки, вероятнее всего, близок к завершению, указала Набиуллина.
Ранее Лайф писал, что в России утвердили новый порядок заключения соглашений о защите инвестиций. Поправки были разработаны на основе ранее заключённых 36 соглашений на сумму вложений — 1,28 трлн рублей. Также на данный момент ФНС ведёт работу над информационной системой "Капиталовложения".
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