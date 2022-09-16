Центробанк понизил ключевую ставку: Как это скажется на доходности сбережений и курсе валют Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта с 8% до 7,5%. Как это решение отразится на ставках по вкладам и кредитам, а также на курсе рубля и фондовом рынке? 16 сентября, 11:51 Обложка © Shutterstock

Почему Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Такое решение связано с тем, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. В Центробанке связали это как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности оказалась лучше, чем предполагалось в июле.

Впрочем, в Центробанке отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Остаются повышенными и инфляционные ожидания населения, и ценовые ожидания предприятий.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 11,0–13,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

— ЦБ РФ продолжил путь дальнейшего смягчения монетарной политики. Это было ожидаемо, и тут есть ряд причин. На решение Центробанка в числе прочих повлияло замедление инфляции. В августе 2022 года она снизилась до 14,3%, тогда как в апреле составляла почти 18%. В России на протяжении последних трёх месяцев вообще наблюдается дефляция. Также решение ЦБ связано с замедлением потребительского спроса, а также возможной рецессией в экономике. Снижается спрос на товары, соответственно, замедляются и бизнес-процессы в экономике. Снижение процентных ставок — это денежный инструмент, который используется для увеличения инвестиций и потребления, — рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Работа торгового центра. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Он отметил, что курс рубля также внёс коррективы. Сильный рубль — проблема для бюджета. Комфортный курс, который необходим, чтобы поддерживать экономику России на плановых показателях, — 65–75 рублей за доллар. По словам Владимира Сагалаева, к этому и будет стремиться Минфин РФ и Центробанк России. Снижение ключевой ставки ослабляет рубль.

Как снижение ключевой ставки скажется на рынках, курсе валют, ставках по вкладам и кредитам

Снижение ключевой ставки вызовет снижение процентов по кредитам и депозитам соответственно. На курсе рубля снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов резко не отразится, а вот к концу 2022 года рубль постепенно придёт примерно к 65–70 рублям за доллар. Такой прогноз сделал Владимир Сагалаев.

— Решение ЦБ было ожидаемым, и в целом рынок его учитывал в своих оценках активов. На ближнем конце кривой бескупонной доходности ставки были в районе 7,5%. ЦБ снизил ориентир по ожидаемой инфляции до 11–13%, что также вполне ожидаемо с учётом сохраняющейся пока дефляции, которая, вероятно, сменится ростом цен в середине осени. Существенного влияния на ОФЗ с текущих уровней это решение не окажет. Для акций решение позитивно на среднесрочном и долгосрочном горизонте, но также ожидаемо. Ставки по вкладам ещё в какой-то степени снизятся вслед за ключевой, — рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Кстати, снижение ставок по банковским вкладам становится особенно заметно в последние месяцы. В марте банки предлагали более 20% годовых, сейчас — порядка 7%, в ближайшее время они упадут примерно до 5–6%. Многие банки уже начали дополнительно снижать ставки. При этом взять кредит становится проще. Здесь не только падают ставки, но и банки предлагают разнообразные программы лояльности, с помощью которых можно снизить переплату или быстрее выплатить кредит досрочно.

— Взятый в середине лета курс ЦБ на плавное снижение ставки хорошо влияет на экономику в целом и потребительский сектор в частности. Тут важно отметить именно плавность снижения ставки. Это даёт возможность банкам строить стратегии клиентских продуктов с опорой на крепкую тенденцию. В результате существенно повышается потребительский спрос. Становится возможна оперативная корректировка ставок по клиентским продуктам, ведь стабилизация динамики даёт такую возможность. Всё это важно и для заключения межотраслевых контрактов, и для развития проектов любого уровня или направления, — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Фото © ТАСС / Антон Белицкий Ожидали ли вы такого снижения ставок от Центробанка? 0 Да, прогноз оправдался Нет, ожидалось, что ставка снизится меньше Нет, думал, что ставку снизят сильнее

Авторы Нина Важдаева