Цифровой капкан: Криптоинвесторы понесут самые крупные потери за всю историю биткоина Этой осенью инвесторы в биткоин могут понести убытки, которых ещё не знали раньше. Наступила криптозима, и к октябрю обстановка может ухудшиться. Что происходит на рынке и каким будет курс биткоина? 15 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Какие новости ждут криптоинвесторов

Осенью прошлого года на крипторынке произошло небывалое оживление. После долгого спада многие инвесторы уже стали терять интерес к биткоину. Из-за этого новый ажиотаж вокруг криптовалют стал для многих настоящим шоком. Первый значимый и неожиданный максимум у отметки в 20 тысяч долларов биткоин достиг в конце декабря 2017 года. Затем началось устойчивое падение монеты. К концу 2018 года биткоин колебался уже вокруг отметки в три-четыре тысячи долларов. Следующие два года на крипторынке было относительное затишье, и вот в прошлом ноябре биткоин побил исторический максимум, поднявшись к 69 тысячам долларов.

Прошёл год, и обстановка на крипторынке ухудшилась настолько, что монета уже находится на годовых минимумах, а антирекорд может быть поставлен в октябре. Для тех инвесторов, которые купили монету на максимумах, это будет самая большая потеря за всё время существования биткоина.

Криптовалютный рынок продолжает находиться под давлением после публикации данных по инфляции в США за август. Криптовалюта относится к рисковым активам, поэтому её будущее будет зависеть от динамики фондовых индексов и американской статистики. ФРС США борется с инфляцией, поэтому рост индекса потребительских цен вызвал обвал рынков, включая биткоин.

— Внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС США, которое состоится 21 сентября. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет 74%, на 100 б.п. — 26% (значение поднималось до 38%). Пыль улеглась. Волатильность на рынках снизилась. Инвесторы ожидают новой порции новостей. Полагаю, что фондовые индексы не упадут до 21 сентября, пока не пройдёт пресс-конференция главы ФРС Дж. Пауэлла. А так на самом деле биткоин висит на волоске и есть риски рухнуть до 15 тысяч, — рассказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Он считает, что падение продолжится и до 12 тысяч, а это более 40% от текущей цены биткоина. Учитывая, что криптовалютный рынок низколиквидный, а позиций с плечами открывается много, то обвал вызвать просто.

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— Биткоин коррелирует с фондовыми индексами, поэтому восстановление индексов поможет вернуться к восходящему движению криптовалюты. Очень не хочется, чтобы реализовался такой сценарий, так как он отобьёт желание инвесторов вкладывать деньги в биткоин. В этом случае криптозима затянется на годы, — считает Владислав Антонов.

В середине сентября сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум. Обычно рост хешрейта всегда предшествовал позитивной реакции биткоина, однако начиная с апреля эта корреляция нарушилась. В августе – сентябре сформированное расхождение даже усилилось на фоне отката цены первой криптовалюты к минимумам с начала года и роста объёма вычислительных мощностей до новых рекордов.

— Это можно объяснить отсутствием подкрепления в виде других ончейн-метрик (объём переданной стоимости, число активных адресов, регистрация новых), что указывает на низкое использование блокчейна в условиях усиления конкуренции среди майнеров. Последнее, вероятно, связано с монтажом той партии оборудования, поставки которого ранее были отложены из-за дефицита чипов и сложностей с логистикой, — рассказал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

По его словам, на криптовалютном рынке возросла доля институциональных инвесторов, которые воспринимают цифровые активы как акции технологических компаний. На фоне усиления шансов ухода в рецессию и дальнейшего ужесточения политики ФРС фондовый рынок ждёт новая волна снижения, которая способна затронуть и рынок криптовалют. Корреляция двух классов активов остаётся вблизи исторических максимумов.

— Подобные перспективы заставляют скептически оценивать способность биткоина до конца года вырваться за верхнюю границу консолидации последних трёх месяцев (выше 25 тысяч долларов). С высокой вероятностью курс первой криптовалюты ещё протестирует её нижний предел (17 600) с шансами уйти на более низкие уровни (10–12 тысяч), — добавил Антон Быков.

Что будет с курсом биткоина после падения

Инвесторов пугают ужасающие данные по инфляции в целом по миру, а также в США и Европе в частности. Ястребиный настрой центральных банков Евросоюза и ФРС США приводит к изъятию ликвидности с рискованных активов и самого рискованного — криптовалютного рынка — за счёт увеличения ключевых ставок. Рынок ждёт дальнейшего повышения ставок до тех пор, пока инфляция не вернётся к нормальным значениям, а это, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший вывод ликвидности с рынков и их очередное падение.

— В этой ситуации, как ни странно, криптовалютный рынок выглядит даже более устойчивым, поскольку за 13 лет его существования сообщество уже привыкло к его цикличности и на текущий день в медвежьем его настрое никто не сомневается. Курс биткоина сейчас находится на околодонном значении. Да, падение вниз к цене в 15–12 тысяч долларов за монету исключать нельзя, но текущая его коррекция от максимумов, с 69 тысяч долларов, выглядит даже с технической точки зрения здоровой фазой рынка. Если посмотреть на стоимость биткоина в геометрической регрессии, то можно сделать вывод, что рынок находится в стадии накопления и будет в ней длительное время: от полугода до полутора лет, а цена остаётся привлекательной для долгосрочных инвесторов, — такое мнение высказал старший партнёр юридической компании Emet law firm Эдуард Давыдов.

Сейчас рынок погружается в криптозиму, которую и ожидали. У биткоина есть циклы, как и у фондового рынка, как и в любой экономике: спад, рецессия, подъём, процветание. Только на крипторынке, в отличие от реального сектора экономики, эти циклы короче и связаны с понятным запрограммированным явлением, таким как халвинг (последовательное уменьшение награды, то есть количества добываемых монет, за найденный блок в блокчейне). Об этом рассказала генеральный директор компании Mining4you Диана Петрова.

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— Сегодня мы находимся ровно в середине цикла, между двумя халвингами. Падение курса биткоина и, как следствие, всего крипторынка — это вполне закономерное явление. Поэтому ближайшие повышения произойдут только после следующего халвинга в 2024 году. Если, конечно, этому ранее не поспособствуют позитивные новости, такие как массовое использование криптовалюты в мире, — пояснила Диана Петрова.

По её мнению, многим криптоинвесторам фундаментальный анализ и циклы только на руку. Криптозима — это отличный период для того, чтобы закупить монеты, майнерам купить оборудование или обновить свой парк, а предпринимателям на крипторынке — выстроить процессы и пересмотреть стратегию развития компании. Во времена роста курса такой возможности нет, появляется большой поток розничных клиентов, которым нужно успевать поставлять оборудование и сервис.

— Сложность майнинга, бесспорно, будет расти. Но нужно понимать, что процесс добычи биткоина, несмотря ни на что, не остановится ещё до 2140 года. Прогресс не стоит на месте, параметры АСИКов улучшаются с каждым годом. Сегодня энергоэффективность майнеров выросла в 317 раз в сравнении с 2013 годом. Это значит, что, несмотря на рост сложности биткоина, чтобы выдать тот же хешрейт, что и в 2013 году, необходимо потратить меньше электроэнергии в 317 раз, — рассказала Диана Петрова.

По её словам, розничный инвестор не всегда понимает эту экономику и заходит в майнинг, когда о нём говорят и когда курс биткоина высокий. С ростом биткоина растёт и цена на оборудование. И, закупившись по этим ценам, инвесторы в криптозиму чувствуют себя совсем неуверенно. Инвестиции в майнинг, как и в любой бизнес, требуют самых простых просчётов для грамотной точки входа.

— С точки зрения технического анализа наиболее вероятно дальнейшее падение биткоина. Глобальная картина такая: биткоин падает с ноября 2021 года, иногда делая небольшие остановки, во время которых набирается сил, чтобы проломить важный ценовой уровень и пойти ещё ниже. Во время этих остановок он ходит в небольшом ценовом диапазоне несколько месяцев. Причём чем дольше биткоин отдыхает, тем сильнее происходит пробой вниз. С середины июня биткоин уже три месяца болтается в районе 20 тысяч долларов, поведением цены намекая, что не прочь и эти 20 тысяч пробить вниз, — отметил IT-эксперт, специалист в области технического анализа danya.ru Даниил Шеповалов.

Он добавил, что за всё время падения биткоин пока что не сдерживали никакие преграды. Но очень скоро внизу начнётся по-настоящему сильная зона поддержки. Это широкая зона с 15 до 7 тысяч долларов. Множество людей, которые давно следят за биткоином и понимают особенности движения его цены, видят эту зону на графике и захотят купить в ней биткоин, стараясь опередить друг друга. Тем не менее экономисты предупреждают: криптовалюты — это высокорискованный актив. Точных прогнозов их курса не может сделать никто. И ни в коем случае нельзя вкладывать в высокорискованные активы последние деньги.

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Авторы Нина Важдаева