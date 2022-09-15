Подводные камни кешбэка: На какие уловки идут банки и как вычислить обман Банки стали активно менять условия по картам с кешбэком. В результате суммы возврата неприятно удивляют клиентов. Что нужно учитывать, чтобы не терять деньги на кешбэке? 14 сентября, 21:40 Обложка © shutterstock

Почему размер кешбэка становится меньше, чем ожидалось

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили российским банкам рекомендации, где говорится о необходимости полностью раскрывать условия кешбэка для клиентов. Причём это касается и плюсов, и минусов бонусных программ. На этот момент внимание обратили неслучайно. В последнее время многие клиенты с удивлением замечали, что размер кешбэка стал меньше.

Так, из обращения регулятора следует, что сейчас банки зачастую делают акцент на размере кешбэка, но не всегда полностью доводят до потенциальных клиентов информацию об ограничениях. Среди них — максимальный размер кешбэка за определённый период, а также максимальная и минимальная сумма покупки, с которой он будет начислен. Нередко умалчивают и о том, что повышенный кешбэк начисляется только по определённым видам покупок.

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— Для многих в последние несколько лет именно кешбэк является одним из ключевых параметров при выборе банка. Проблема начисления бонусных баллов заключается в неполном информировании банками своих клиентов. Да, эмитенты карт обещают высокий процент на все товары, повышенную ставку на определённые группы или покупки у партнёров. По факту же покупатель получает гораздо меньшую сумму обратно. Эта ситуация сравнима с рекламой кредитов: человек видит низкую цифру, а при расчёте у менеджера она оказывается выше, потому что есть ряд факторов, на неё влияющих. А цифра на плакате не является публичной офертой, — рассказал адвокат, общественный деятель, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев.

Он отметил, что зачастую люди не читают полный договор и не знают всех условий получения кешбэка, а их может быть много: начисление идёт после совершения покупок по карте на определённую сумму в течение месяца; кешбэк начисляется за покупки от определённой суммы, например, не менее 500 рублей; начисляется только на покупки у партнёров и так далее. Вариантов много.

— Основная проблема, с которой и призывают бороться ФАС и ЦБ, — это внезапные изменения в условиях договора. Так, недавно в связи с ограничениями комиссии за услугу эквайринга ЦБ установил максимальный тариф — 1%. Вслед за этим крупные банки немедленно снизили предложения по кешбэку, который как раз и формируется за счёт комиссии с бизнеса за покупки по карте. Оспорить такое решение невозможно: "отходные пути" оформлены в типовом соглашении. Банк имеет право вообще перестать начислять кешбэк без правовых последствий, — рассказала юрист адвокатского бюро Москвы "Соколов, Трусов и партнёры" Алина Козулина.

Другой подводный камень, по её словам, заключается в необходимости держать услугу кешбэка на контроле. Так, после определённого числа слетает начисление повышенного кешбэка на определённые категории товаров и услуг. Нужно вовремя обновлять приложение, следить за подключением, пересматривать категории. Например, летом выгоднее подключить повышенный кешбэк в категории "Развлечения", особенно если планируется отпуск, а в осенне-весенний период — "Аптеки, здоровье".

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Кроме того, сам кешбэк оказывается не бесконечным. Например, ограничена максимальная сумма, на которую можно рассчитывать по итогам месяца. Вернуть можно одну-пять тысяч по каждой из категорий трат. Это зависит от конкретного банка и предложения.

— Задача кешбэка — подсадить человека на покупки, в том числе у партнёров банка. Как следствие, процент кешбэка может быть не фиксированным, а многоступенчатым, в зависимости от суммы расходов в категории. Кроме того, следует обращать внимание на особые условия: например, на карте нельзя допускать баланс ниже определённой суммы или оговорена минимальная сумма трат в месяц. Иначе процент по кешбэку окажется ниже запланированного или анонсируемого в рекламе, вплоть до нуля, — пояснила Алина Козулина.

Как вычислить уловки банка и увеличить размер кешбэка

Кешбэк — это часть программы лояльности, но в то же время одна из его задач — стимулировать потребителя как можно больше тратить. Ведь чем больше сумма покупок, тем больше кешбэк. Многие в погоне за мифической прибылью начинают совершать гораздо больше покупок, чем могли бы, поэтому, перед тем как в очередной раз потратить деньги, стоит подумать не о кешбэке, который в любом случае будет составлять мизерную часть от потраченной суммы, а о том, нужны ли эта вещь или услуга в принципе.

— Достаточно часто по кешбэк-картам кредитные организации обещают высокий процент возврата. Регулярно в приложении можно увидеть сообщения, что вам предоставят 20% или даже 30% кешбэка за определённые покупки. Относиться к такой беспрецедентной щедрости стоит осторожно, потому что за такими обещаниями скрывается множество условий. Прежде чем совершить дорогую покупку только потому, что за неё обещан высокий кешбэк, следует внимательно изучить условия предложения. Достаточно часто они ограничены временными рамками, предполагают какие-то другие траты, и вообще там могут содержаться любые условия, которые достаточно часто клиенты не выполняют по незнанию и, соответственно, не получают обещанного возврата, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он привёл такой пример. У одного банка действовал кешбэк за покупку туров и авиабилетов. По условиям рекламного предложения он должен был составить 10%. При более детальном рассмотрении появился предлог "до", то есть до 10%, а на практике очень сложно было получить больше 5%. Но и здесь тоже нашлись подводные камни. Для того чтобы получить свои 5%, человек должен был оформить платную подписку на один из сервисов банка и совершить покупку на определённом сайте и с определённой карты. Те, кто не прочитал текст мелким шрифтом и не выполнил эти условия, получили всего 0,5%, а не 5%.

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— Ещё одна ловушка — сумма месячного кешбэка практически всегда ограничена условиями договора. То есть человек не может получить в месяц больше определённой суммы, даже если совершил очень большие траты. Например, по условиям договора он получает возврат 3% с каждой покупки, но не более 3000 рублей в месяц. Таким образом, чтобы получить 3000 рублей, нужно потратить 100 тысяч рублей в месяц, но даже если клиент потратит 200 или 300 тысяч рублей в месяц, он всё равно не получит больше 3000 рублей кешбэка. Такое условие тоже очень часто становится сюрпризом, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Он предупредил ещё об одной ловушке. Чтобы получить кешбэк, надо оформить платные подписки на какие-либо сервисы банка или магазина. Это могут быть совершенно небольшие, на первый взгляд, суммы, например, 200 или 300 рублей в месяц. Тем не менее стоит заранее просчитать свою выгоду. Иногда стоимость платных подписок может не перекрывать кешбэка, например, если человек пользуется несколькими картами и по каждой из них — небольшие траты.

Распространённая ловушка — кешбэк баллами, а не реальными деньгами. Возврат реальными деньгами всегда выгоднее для клиента, потому что он может потратить их на любые цели и в любое время. Баллы могут иметь ограничения по месту и времени использования, например, потратить их можно в определённом магазине только в течение десяти дней.

— Условия в банках бывают разные, и многое зависит от того, кредитная это карта или дебетовая. Могут быть и положения, предусматривающие одностороннее изменение условий выплаты кешбэка. Было много случаев, когда кешбэк не возвращался или возвращался в меньшем объёме. Также были ситуации, когда люди копили до определённой суммы, а кешбэк обнулялся. Всё зависит от правил, установленных конкретных банком, и лучше всего заранее их изучить. Есть и кредитные карты с кешбэком, и там могут быть свои условия. Главный совет — не только читать договор, который вы подписываете, но и следить за изменениями, публикуемыми на сайте банка, — отметил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Фото © shutterstock Пользуетесь ли вы картами с кешбэком? 0 Да, всем доволен Да, но кешбэк часто оказывается меньше ожидаемого Нет, не вижу выгоды Нет, но планирую завести такую карту

Авторы Нина Важдаева