С 1 октября увеличат пенсии и сделают внеочередную доплату: Кому положена прибавка и в каком размере С 1 октября вырастет размер пенсий, а также регионы начнут делать выплаты ко Дню пожилого человека. Кому сделают перерасчёт и как будут перечислять деньги? 15 сентября, 10:56 Обложка © Shutterstock

Прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (7022,44). Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы, к примеру родился ребёнок, либо супруг вышел на пенсию, и пенсия меньше, чем у заявителя пенсионера. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— По заявлению в октябре пенсионер может получить прибавку к пенсии, если он выработал необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях (15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях) и страховой стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин). После подачи заявления и проверки устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности за северный стаж, — уточнила Оксана Красовская.

1 октября отмечается День пожилого человека. Во многих регионах к этой дате положены отдельные выплаты. Например, в Ненецком автономном округе выплатят 5000 рублей мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55, которые проработали в регионе более 15 лет. Такую же сумму получат и инвалиды, долго проживающие в округе. Людям старше 70 лет выплатят 16 000 рублей.

— Выплата назначается в беззаявительном порядке, а гражданам, у которых впервые такое право возникло, необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения однократно до 31 октября, — уточнила Оксана Красовская.

Размеры единоразовых выплат к 1 октября различаются в зависимости от региона. Например, в Приморье пенсионеры получат 1000 рублей. Категории и возраст получателей тоже различаются. Где-то деньги переводят всем людям пенсионного возраста, а где-то только тем, кто соответствует определённым критериям. Например, имеет большой стаж работы в регионе или инвалидность.

Также с 1 октября изменится размер пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Как следует из постановления правительства, которое было опубликовано ещё в апреле, размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастет на 4%. Военные пенсии с 1 октября тоже вырастут, так как их размер напрямую зависит от размера окладов.

В ПФР напомнили, что до 1 октября федеральные льготники должны определиться, в какой форме они будут получать набор социальных услуг (НСУ). Есть два варианта: в натуральном виде или деньгами.

— Если человек не хочет ничего менять, то ему подавать заявление не требуется. Остальным льготникам необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление. Удобнее всего это сделать удалённо — в личном кабинете на сайте ПФР или на Едином портале государственных услуг. Можно также обратиться в ближайший офис МФЦ или клиентскую службу ПФР. Порядок получения НСУ изменится с 1 января следующего года, — уточнила юрист Елена Кузнецова.

Важно учесть такой момент: если право на ежемесячную денежную выплату появляется впервые (допустим, при установлении инвалидности), то набор соцуслуг изначально предоставляется в натуральном виде.

Сам по себе набор включает три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Рецепты на бесплатные лекарства можно получить в поликлиниках. Распределением путёвок занимается фонд социального страхования. На данный момент общая стоимость НСУ составляет 1313,44 рубля.

— Также согласно законодательству гражданин, имеющим право на НСУ, может возобновить получение услуг. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или социальной услуги подаётся до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, — рассказала Оксана Красовская.

Фото © Shutterstock Ожидаете ли вы доплаты к пенсии в октябре? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева