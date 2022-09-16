Как научить ребёнка самостоятельно собирать школьный рюкзак
Эксперт Шишкова рассказала, как научить ребёнка самостоятельно собирать школьный рюкзак
Первоклассникам рюкзак в школу, конечно, чаще всего собирают родители, но даже с первого класса ребёнка необходимо приучать складывать вещи самостоятельно. Самое главное правило — это собирать портфель вечером, а не утром, сообщила в беседе с Лайфом проректор по обучению и развитию Академии "Ростеха" Юлия Шишкова.
"Первое время делайте это (собирайте рюкзак. — Прим. Лайфа) вместе. Поставьте таймер на телефоне, положите всё, что нужно, в зону видимости ребёнка. С вечера определитесь, в чём он пойдёт завтра в школу: можете собрать комплект одежды и разложить его около кровати. Так ребёнок убедится, что сборы занимают три-четыре минуты. Через несколько дней или неделю ваше участие уже не потребуется", — сказала специалист.
Собеседница также добавила, что домашнее задание является зоной ответственности ребёнка, а не родителей. Во избежание форс-мажорных обстоятельств в виде срочной поделки из шишечек или палочек просите первоклассника проговаривать или записывать в расписание все важные вещи. При этом Шишкова напомнила, что переход из детского сада в школу — это большой стресс для ребёнка, поэтому взрослым необходимо запастись терпением.
А ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала об ошибках родителей первоклассников, которые могут испортить жизнь ребёнку. Так, по мнению эксперта, не стоит рассказывать будущему ученику о личном негативном опыте и страданиях в школьные времена. Кроме того, не следует запугивать ребёнка тем, что он будет делать уроки "с утра до ночи".
ТАСС / Антон Буценко