Как научить ребёнка самостоятельно собирать школьный рюкзак

Первоклассникам рюкзак в школу, конечно, чаще всего собирают родители, но даже с первого класса ребёнка необходимо приучать складывать вещи самостоятельно. Самое главное правило — это собирать портфель вечером, а не утром, сообщила в беседе с Лайфом проректор по обучению и развитию Академии "Ростеха" Юлия Шишкова.

"Первое время делайте это (собирайте рюкзак. — Прим. Лайфа) вместе. Поставьте таймер на телефоне, положите всё, что нужно, в зону видимости ребёнка. С вечера определитесь, в чём он пойдёт завтра в школу: можете собрать комплект одежды и разложить его около кровати. Так ребёнок убедится, что сборы занимают три-четыре минуты. Через несколько дней или неделю ваше участие уже не потребуется", — сказала специалист.

Собеседница также добавила, что домашнее задание является зоной ответственности ребёнка, а не родителей. Во избежание форс-мажорных обстоятельств в виде срочной поделки из шишечек или палочек просите первоклассника проговаривать или записывать в расписание все важные вещи. При этом Шишкова напомнила, что переход из детского сада в школу — это большой стресс для ребёнка, поэтому взрослым необходимо запастись терпением.