Путин: В беднейшие страны мира было отправлено менее 5% вывезенного с Украины зерна
В беднейшие страны мира было направлено менее пяти процентов вывезенного с Украины зерна. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Глава российского государства отметил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, только три были направлены в беднейшие страны по продовольственной программе Организации Объединённых Наций.
"Около 35, может быть, чуть больше, процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошло в европейские страны. Не в бедные страны и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН", — добавил Путин.
А ранее президент РФ выразил надежду, что большая часть украинского зерна отправится в беднейшие страны. Вместе с тем он поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад, который тот внёс в реализацию продовольственной программы, то есть в процесс вывоза зерна с территории Незалежной.
ТАСС / IMAGO / Uwe Meinhold