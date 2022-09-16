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16 сентября, 16:55

Путин: В беднейшие страны мира было отправлено менее 5% вывезенного с Украины зерна

В беднейшие страны мира было направлено менее пяти процентов вывезенного с Украины зерна. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Глава российского государства отметил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, только три были направлены в беднейшие страны по продовольственной программе Организации Объединённых Наций.

"Около 35, может быть, чуть больше, процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошло в европейские страны. Не в бедные страны и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН", — добавил Путин.

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А ранее президент РФ выразил надежду, что большая часть украинского зерна отправится в беднейшие страны. Вместе с тем он поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад, который тот внёс в реализацию продовольственной программы, то есть в процесс вывоза зерна с территории Незалежной.

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ТАСС / IMAGO / Uwe Meinhold

Александр Юнашев

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