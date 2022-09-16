Путин: В беднейшие страны мира было отправлено менее 5% вывезенного с Украины зерна

В беднейшие страны мира было направлено менее пяти процентов вывезенного с Украины зерна. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Глава российского государства отметил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, только три были направлены в беднейшие страны по продовольственной программе Организации Объединённых Наций.

"Около 35, может быть, чуть больше, процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошло в европейские страны. Не в бедные страны и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН", — добавил Путин.