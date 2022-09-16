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16 сентября, 16:54

Путин рассказал о попытках Киева совершить теракты на российских атомных станциях

Украинские военные пытались совершить теракты на российских атомных станциях и ядерных объектах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Мы видим даже попытки проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе, я не знаю, была ли публичная информация на этот счёт, были попытки терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории РФ", — сказал российский лидер.

По словам Путина, любые подобные попытки вычисляются и контролируются Москвой. Президент добавил, что Киев использует террористические методы, убивая должностных лиц на освобождённых территориях, а также пытаясь устроить диверсии на территории РФ. При этом российский лидер заверил, что Москва "сделает всё, чтобы не допустить негативного развития событий".

"Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они, по сути, ничем не отличаются от методов терроризма", — резюмировал Путин.

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"Посмотрим, чем закончится": Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что на Запорожской АЭС выявили диверсанта, который корректировал огонь в интересах украинской армии. Отмечается, что мужчина давал информацию за деньги, однако затем раскаялся, сказав, что больше такого не повторится.

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Getty Images / Shanghai Cooperation Organization

Александр Юнашев

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