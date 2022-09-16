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16 сентября, 17:13

Минпромторг РФ подготовил перечень товаров-исключений для въезда грузовиков из ЕС

Минтранс России разработал проект указа президента об ограничении въезда в РФ европейских фур с возможностью перецепки на границе. Это ответная мера на санкции стран Евросоюза, которые весной закрыли границы для отечественных большегрузов, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"В настоящее время Минтрансом РФ с учётом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработаны проекты указа президента РФ и постановления Правительства РФ по введению ответных ограничительных мер со стороны РФ в отношении транспортных компаний стран Европейского союза, предусматривающих возможность перецепки или перегрузки товаров на приграничных терминалах", — говорится в сообщении министерства.

В связи с этим Минпромторг подготовил перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами в РФ после того, как будет введён запрет на их проезд. Исключения предлагается сделать для фармацевтической и медицинской промышленности, а также для скоропортящихся и требующих особых условий хранения грузов.

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Freepik

Наталья Исакова

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