Минпромторг РФ подготовил перечень товаров-исключений для въезда грузовиков из ЕС

Минтранс России разработал проект указа президента об ограничении въезда в РФ европейских фур с возможностью перецепки на границе. Это ответная мера на санкции стран Евросоюза, которые весной закрыли границы для отечественных большегрузов, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"В настоящее время Минтрансом РФ с учётом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработаны проекты указа президента РФ и постановления Правительства РФ по введению ответных ограничительных мер со стороны РФ в отношении транспортных компаний стран Европейского союза, предусматривающих возможность перецепки или перегрузки товаров на приграничных терминалах", — говорится в сообщении министерства.

В связи с этим Минпромторг подготовил перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами в РФ после того, как будет введён запрет на их проезд. Исключения предлагается сделать для фармацевтической и медицинской промышленности, а также для скоропортящихся и требующих особых условий хранения грузов.