Рэпера Oxxxymiron вновь уличили в экстремизме

Общественное движение "Зов народа" попросило председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить на наличие экстремизма новый клип рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) на песню "Ойда". Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь организации Антон Еговцев в соцсети "ВКонтакте". Отметим, что оно появилось спустя несколько часов после публикации видео.





"Просим проверить Мирона Фёдорова (Оксимирон) на наличие действий, направленных против России, на поддержку Украины, и символики радикальных групп (флаг бело-сине-белый), работающих на подрыв нашей страны, а клип и песню "Ойда" — на экстремизм", — сказано в сообщении Бастрыкину.

Подписи под обращением оставили председатель движения Сергей Зайцев и сам Антон Еговцев, который также занимает пост зампреда организации. Отсылку к бело-сине-белому символу они увидели во фразе "На нашем флаге белый снег и синяя река".