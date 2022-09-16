Рэпера Oxxxymiron вновь уличили в экстремизме
Новый клип Oxxxymiron "Ойда" попросили проверить на экстремизм
Общественное движение "Зов народа" попросило председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить на наличие экстремизма новый клип рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) на песню "Ойда". Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь организации Антон Еговцев в соцсети "ВКонтакте". Отметим, что оно появилось спустя несколько часов после публикации видео.
"Просим проверить Мирона Фёдорова (Оксимирон) на наличие действий, направленных против России, на поддержку Украины, и символики радикальных групп (флаг бело-сине-белый), работающих на подрыв нашей страны, а клип и песню "Ойда" — на экстремизм", — сказано в сообщении Бастрыкину.
Подписи под обращением оставили председатель движения Сергей Зайцев и сам Антон Еговцев, который также занимает пост зампреда организации. Отсылку к бело-сине-белому символу они увидели во фразе "На нашем флаге белый снег и синяя река".
Представители "Зова народа" напомнили, что Oxxxymiron покинул Россию после начала спецоперации на Украине и выступал за рубежом в поддержку Незалежной. Зайцев и Еговцев добавили, что в РФ отменили премьеру фильма "Ампир V", где рэпер сыграл одну из главных ролей. Теперь же, по их мнению, музыкант публично унижает СК РФ и Генпрокуратуру и продвигает флаг предателей.
Ранее Лайф рассказывал, что прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Oxxxymiron. Изначально не сообщалось, о каких именно материалах идёт речь, однако позже стало известно, что иск связан с песней и видеоклипом "Последний звонок". Накануне, 15 сентября, СМИ сообщили, что дело рэпера рассмотрят 28 сентября в Замоскворецком суде Москвы.
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