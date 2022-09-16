На Украине планируют давать до 15 лет тюрьмы за получение российского паспорта. Об этом в телеграм-канале заявила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук. По её словам, правительство страны уже согласовало соответствующий законопроект. Как отметила вице-премьер, в международном праве нет адекватных норм для противодействия незаконной "российской паспортизации" на территории Украины.

"Если госслужащий получил вражеский паспорт, то получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. За пропаганду враждебного гражданства предусматривается лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", — написала Верещук.

Принуждение украинцев к оформлению российского паспорта грозит лишением свободы на срок от восьми до 12 лет. Такое же наказание, согласно проекту, можно получить за создание условий, при которых "неполучение" документа "будет понижать гражданина" Незалежной в правах или ставить его в невыгодное положение.

Верещук подчеркнула, что данные нововведения касаются госслужащих с российскими паспортами, к другим лицам подобные меры применяться не будут. Нормы направлены на наказание "организаторов вражеской паспортизации и их приспешников". При этом тюремный срок может грозить гражданам РФ, которые занимались распространением таких документов на территории Украины.