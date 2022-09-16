Зеленский озвучил условие для возобновления транзита российского аммиака через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через территорию Незалежной, если Москва вернёт Киеву украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. По словам Зеленского, он предложил такие условия в ответ на идею Организации Объединённых Наций, чтобы смягчить глобальную нехватку удобрений.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН", — сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что заключение с Москвой мирного соглашения "из страха" стало бы наихудшим вариантом развития сценария для Незалежной.