Зеленский озвучил условие для возобновления транзита российского аммиака через Украину
Зеленский: Киев согласится на экспорт аммиака из России при возвращении пленных ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через территорию Незалежной, если Москва вернёт Киеву украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. По словам Зеленского, он предложил такие условия в ответ на идею Организации Объединённых Наций, чтобы смягчить глобальную нехватку удобрений.
"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН", — сказал украинский лидер.
Зеленский также отметил, что заключение с Москвой мирного соглашения "из страха" стало бы наихудшим вариантом развития сценария для Незалежной.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о совместной с США и ЕС работе над устранением преград, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. Он выразил уверенность, что увеличение экспорта продуктов представляет для мировых рынков огромную важность и будет способствовать снижению цен на продовольствие.
Telegram/Zelenskiy/Official