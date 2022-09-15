Ветеран с пикантными увлечениями: За что пенсионер МВД Юрий Новиков застрелил свою жену Сыщикам угрозыска удалось раскрыть загадочное убийство женщины, произошедшее десять дней назад в Новой Москве. В преступлении признался её супруг. Так он хотел получить её имущество. 15 сентября, 16:50 Коллаж © LIFE. Фото © ок / Юрий Новиков

Пенсионер МВД Юрий Новиков, которого изначально подозревали в убийстве супруги в поселении Вороновское в Новой Москве 5 сентября, всё-таки признал свою вину. Как выяснилось, 52-летний мужчина застрелил 49-летнюю Татьяну Новикову во время прогулки с собакой. Ему помогал сообщник — его старый приятель, которому он доверял. Оба уже задержаны.

Стал известен и мотив: пенсионер собирался завладеть имуществом жены — земельным участком в Подмосковье и квартирой в Москве.

Изначально Новиков рассказывал, что вечером с супругой они вышли выгулять собаку, по дороге встретили незнакомца, который сделал им замечание, что питомец гуляет без намордника.

Видео © Telegram / SHOT

Татьяна якобы вступила в перебранку, после чего пара взяла пса на поводок и развернулась в сторону дома. В этот момент раздался выстрел. Женщина получила огнестрельное ранение в голову и погибла на месте. Новиков повёл себя странно: сначала отвёл собаку домой — это примерно в десяти минутах ходьбы — и только после этого вернулся на место происшествия. Как позже установили эксперты, стреляли из нарезного короткоствольного оружия.

Новиков является ветераном Внутренних войск, принимал участие в боевых действиях в Чечне. При обыске дома у него обнаружили большое количество патронов, а также травматический пистолет "Макарыч" и аэрозольный пистолет "Пионер".

Сам Новиков сокрушался по поводу гибели жены. Следователи задержали его и отправили в ИВС. Однако он успешно прошёл полиграф, оперативники не нашли никаких доказательств его вины, поэтому 8 сентября его отпустили на свободу. Но следствие продолжалось. Шаг за шагом сыщикам удалось поймать пенсионера на нестыковках, после чего он признался в убийстве.

Для Юрия Новикова брак с Татьяной уже второй, от первого брака у него есть двое детей: сын и дочь, которую в 2017 году мужчина выдал замуж. На свадебных фотографиях дочери он присутствует вместе с бывшей супругой Юлией, на её страницах в соцсетях даже комментировал праздник, хотя в друзьях родители не состоят, а у самого Новикова фото с супругой отсутствуют. Возможно, мужчина удалил их, чтобы не расстраивать вторую жену.

Своим боевым опытом в Чечне с подписчиками Новиков не делился, но сам факт службы не скрывал, публиковал свои фото в обмундировании с оружием, а также демонстрировал боевые награды.







Юрий Новиков — уроженец города Юрьевца Ивановской области, там у него остались мать, родственники и друзья. После службы в Чечне он осел в подмосковном городе Троицке, где был прописан на улице Текстильщиков. Правда, соседи рассказывают, что там он уже долгое время не появлялся.

В 2019 году он купил новый паркетник Mitsubishi Outlander, на котором катался до момента своего задержания.

Со второй супругой они жили в частном доме в поселении Вороновское. Если верить слухам, отношения между Юрием и Татьяной были не всегда безоблачными. Новиков — человек вспыльчивый, но отходчивый.

Лайф обнаружил, что у мужчины были маленькие тайны. На номер его телефона зарегистрирована анонимная страница в соцсети "ВКонтакте". Владелец аккаунта оказался очень осторожным: не выкладывал фотографий, не заводил друзей, не делился новостями на стене.

Пользователь аккаунта регулярно посещает свою страницу. Фото © vk / Сергей Иванов

Зато на странице оказалась подписка на несколько групп сексуальной тематики. Автор страницы активно интересовался БДСМ-практиками, фетишизмом, состоял в группах по поиску тематических партнёров и проституток, практикующих садомазо в Москве и Московской области. Последний раз пользователь заходил на страницу 12 сентября.

О погибшей Татьяне известно немного. На момент смерти женщине было 49 лет, она моложе супруга на два с половиной года, была прописана в Троицке по адресу микрорайон В, дом 18 — в обычной серой панельной многоэтажке.

Татьяна Новикова. Фото © Telegram / 112

Работала в сфере интернет-технологий в акционерном обществе "Региональный сетевой информационный центр" — это российская компания, предоставляющая услуги по регистрации доменных имён. Входит в состав самого крупного в России и Восточной Европе сообщества провайдеров хостинга и регистраторов доменных имён RU-CENTER Group.

Возможно, поэтому в архивах миграционных служб женщина определяется как лицо, связанное с некоторыми иностранцами, приезжавшими в Россию. Также это может объяснять отсутствие у Татьяны общедоступных аккаунтов в соцсетях.

Формально женщина жила небогато, до самой смерти ездила на купленном ещё в 2012 году корейском паркетнике Hyundai ix35. Судя по данным баз московских парковок, иногда её машиной пользовались другие люди. За месяц до убийства дорожные камеры ГИБДД зафиксировали Новикову в автомобиле на дублёре Ленинградского шоссе. Женщина нарушила ПДД, не пристегнувшись во время поездки.

"Письмо счастья" от ГИБДД пришло женщине незадолго до убийства. Оплатить штраф Новикова так и не успела. Фото © Telegram bot

Авторы Евгений Кузнецов