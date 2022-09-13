Как живёт экс-министр энергетики Подмосковья, у которого украли велосипед за 1,5 млн Сыщики угрозыска подмосковной Апрелевки ищут воров, укравших два велосипеда у бывшего чиновника Леонида Неганова. Чем он зарабатывает на жизнь? 13 сентября, 19:17 Леонид Неганов. Коллаж © LIFE. Фото © ruscable.ru, © Shutterstock

По оперативным данным, из гаража замдиректора энергетической МОЭК, бывшего министра энергетики Московской области Леонида Неганова исчезли два велосипеда — GT Zaskar LE 690B и Pinarello Dogma F12. Первый экс-чиновник оценил в 100 тысяч рублей, а второй — в 1,5 миллиона. Столько же сейчас стоит новый автомобиль KIA Rio.

Гараж находится в особняке экс-чиновника в подмосковной Апрелевке, в 25 километрах от Москвы по Киевскому шоссе.

Сыщики не исключают, что воры действовали по наводке: кто-то знал, чем пользуется Неганов, поэтому заказал угон дорогих велосипедов. Если ZASKAR — это популярная бюджетная горная модель от американской компании GT, то Pinarello Dogma создан для профессионального велоспорта. Известно, что Неганов серьёзно занимается триатлоном. В марте 2017 года он даже попал в реанимацию с подозрением на инсульт после усиленных тренировок.

Согласно официальной биографии, Леониду Неганову 50 лет, он родился в 1972 году в Саратове. В 1995-м окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности инженер-физик. В 2001 году выучился на магистра экономики в Высшей школе экономики.

Элитный велосипед Pinarello Dogma F12 стоимостью 1,5 млн рублей. Фото © CICLI PINARELLO SRL

В 2004-м выпускник ВШЭ отправился трудиться в структуры Анатолия Чубайса — РАО "ЕЭС России", где проработал до 2009 года, сменив её на "Башкирэнерго". В 2012–2013 годах был директором Департамента развития электроэнергетики Минэнерго.

Оттуда в октябре 2013 года перешёл на должность министра энергетики Подмосковья и проработал в ней до октября 2019 года, после чего занял должность замгендиректора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО "Россети". С 2020-го также член совета директоров "Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) — дочки "Россетей".

Работа Неганова всегда была окутана тайной: даже декларации о доходах бывшего чиновника на данный момент удалены почти везде.

В СМИ была информация, что Неганов читал лекции в российских вузах и за рубежом. Даже приводились расценки на 2017 год: якобы от 30 до 60 тысяч рублей за шестичасовой семинар лектора МВА. Впрочем, тогда эксперты не смогли найти доходы от этой деятельности в его декларациях о доходах.

Леонид Неганов в бытность министром энергетики Подмосковья. Фото © Министерство энергетики Московской области

За время работы министром в Подмосковье Неганов отвечал за госпрограмму по повышению энергоэффективности. К его работе тогда возникли вопросы.

В 2013-м в Подмосковье доля государственных областных учреждений, где стояли счётчики энергопотребления, составляла 78%. Планировалось их довести до 90%, однако спустя четыре года доля каким-то образом упала до 57%. Из-за этого областной бюджет якобы переплатил ресурсоснабжающим предприятиям около 1,8 млрд рублей.

Неганов активно занимался бизнесом. Так, в 2012 году, накануне своего назначения в Минэнерго, он стал соучредителем акционерного общества "Айдис групп", разрабатывающей и производящей различное электротехническое оборудование. Попав на госслужбу, он формально вышел из числа собственников АО.

Фирма представляет собой микропредприятие, в штате которого, по данным СПАРК, работают всего восемь человек. Это не мешало компании хорошо зарабатывать: только в период с 2013 по 2018 год "Айдис групп" приняла участие в 15 тендерах общей стоимостью около 1 млрд рублей.

В последние годы доходы "Айдис групп" резко упали, фирма стала демонстрировать миллионные убытки, а за прошлый год руководство показало налоговой убыток в семь тысяч рублей. Вполне возможно, сейчас из компании выводятся средства и фирма готовится к банкротству.

Фирма демонстрирует убытки начиная с 2019 года. © "СПАРК-Интерфакс"

В 2003 году Неганов был учредителем микропредприятия "Пармонтаж" с деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. В нулевых главным работодателем подрядчика был Институт биоорганической химии РАН, выставлявший на госторги право обслуживания и ремонта своей котельной. За несколько лет "Пармонтаж" освоил около 20 млн рублей.

Неганов также успел поработать гендиректором строительной компании "Оптима энергострой". В 2016–2017 годах эта организация заключила два госконтракта с АО "Янтарьэнерго" (снова структура ПАО "Россети") на общую сумму более двух миллиардов рублей. Сейчас "Оптима энергострой" банкротится. По итогу 2020 года её убыток составил 1,8 млрд рублей, а активы были оценены на уровне минус 2,3 млрд рублей.

Неганов официально прописан в столичном районе Коньково. Здесь ему принадлежит двушка площадью 50 квадратов в советской двенадцатиэтажке. Подобная квартира стоит до 15 млн рублей.

В 25 километрах от столицы по Киевскому шоссе в Наро-Фоминском районе Подмосковья, под Апрелевкой, находится деревня Мартемьяново. В 2011 году бывший чиновник купил участок площадью 4,1 тыс. квадратных метров с кадастровой стоимостью более 12 млн рублей. Сегодня на нём стоит дом площадью около 350 квадратов, гараж и хозяйственные постройки. Цена поместий похожей площади по соседству сейчас колеблется в пределах 60–75 млн рублей.

Что касается машин, то Неганов числится владельцем кроссовера Infiniti QX60.

Супруга экс-чиновника — Евгения Николаева. В семье трое детей. В феврале этого года женщина стала владельцем фирмы, разрабатывающей программное обеспечение "Вольт2Гоу" с уставным капиталом более 1,5 млн рублей. В сентябре 2020 года её основал сам Неганов, после чего занял пост замдиректора энергетической МОЭК.

Фото © Shutterstock Кто украл у экс-чиновника дорогие велосипеды? 0 Кто-то из начинающих спортсменов Курьеры Просто воры, которые узнали их стоимость

Авторы Евгений Кузнецов