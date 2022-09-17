Зеленскому не хватило оружия от Германии, и он вспомнил о её нацистском прошлом
Зеленский: У ФРГ психологический барьер из-за нацистского прошлого
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что отказ Германии поставлять его стране танки можно объяснить "психологическим барьером" у немцев из-за "нацистского прошлого" их страны. Таким мнением он поделился в интервью Reuters.
"У Германии есть определённые психологические барьеры в поставках оружия Украине, связанные с её нацистским прошлым", — приводит агентство слова лидера Украины.
Зеленский в этом интервью признался, что в Киеве "хотели бы больше" также от Турции, Южной Кореи, от арабского мира и от Азии в целом.
Лайф рассказывал, что украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, он упомянул современные танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны IRIS-T. Вместе с тем в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Украине.