Зеленскому не хватило оружия от Германии, и он вспомнил о её нацистском прошлом

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что отказ Германии поставлять его стране танки можно объяснить "психологическим барьером" у немцев из-за "нацистского прошлого" их страны. Таким мнением он поделился в интервью Reuters.

"У Германии есть определённые психологические барьеры в поставках оружия Украине, связанные с её нацистским прошлым", — приводит агентство слова лидера Украины.

Зеленский в этом интервью признался, что в Киеве "хотели бы больше" также от Турции, Южной Кореи, от арабского мира и от Азии в целом.