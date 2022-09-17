Кива заподозрил Польшу в желании забрать часть Украины

Он полагает, что с этой целью Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой: Польша хочет решить судьбу Запада Украины.

Как рассказывал Лайф, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью СМИ. Ранее Сейм Польши принял резолюцию с требованием выплаты от ФРГ репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством".