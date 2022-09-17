Кива заподозрил Польшу в желании забрать часть Украины
Экс-депутат Рады Кива: Польша хотела бы взять Львовскую область в виде репараций
Варшава хотела бы получить от России в виде "репараций" согласие Москвы на аннексию Польшей Львовской области Украины. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал экс-депутат Рады Илья Кива.
"Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. <…> И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область", — пишет Кива.
Он полагает, что с этой целью Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой: Польша хочет решить судьбу Запада Украины.
Как рассказывал Лайф, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью СМИ. Ранее Сейм Польши принял резолюцию с требованием выплаты от ФРГ репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством".
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