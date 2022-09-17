Киргизия обвинила Таджикистан в новом обстреле приграничного села
Погранслужба Киргизии: Таджикистан обстрелял из миномётов село Паскы-Арык
Военнослужащие Таджикистана вопреки договорённостям обстреляли из миномётов село Паскы-Арык в Баткенском районе. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Киргизии.
"Нарушив ранее достигнутые договорённости, начиная с 08:50 (05:50 мск. — Прим. ред.) до 08:55 таджикская сторона обстреляла из миномётов населённый пункт Паскы-Арык Баткенского района", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что обстрел продолжался несколько минут, завершился в 08:55. Личный состав подразделений Погранслужбы КР, дислоцированный в Баткенской области, "принимает меры по стабилизации" обстановки.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба.