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17 сентября, 03:49

Киргизия обвинила Таджикистан в новом обстреле приграничного села

Погранслужба Киргизии: Таджикистан обстрелял из миномётов село Паскы-Арык

Военнослужащие Таджикистана вопреки договорённостям обстреляли из миномётов село Паскы-Арык в Баткенском районе. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Киргизии.

"Нарушив ранее достигнутые договорённости, начиная с 08:50 (05:50 мск. — Прим. ред.) до 08:55 таджикская сторона обстреляла из миномётов населённый пункт Паскы-Арык Баткенского района", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что обстрел продолжался несколько минут, завершился в 08:55. Личный состав подразделений Погранслужбы КР, дислоцированный в Баткенской области, "принимает меры по стабилизации" обстановки.

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Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба.

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Сайт Погранслужбы Киргизии

Андрей Григорьев

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