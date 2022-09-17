Киргизия обвинила Таджикистан в новом обстреле приграничного села

Военнослужащие Таджикистана вопреки договорённостям обстреляли из миномётов село Паскы-Арык в Баткенском районе. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Киргизии.

"Нарушив ранее достигнутые договорённости, начиная с 08:50 (05:50 мск. — Прим. ред.) до 08:55 таджикская сторона обстреляла из миномётов населённый пункт Паскы-Арык Баткенского района", — сообщили в пресс-службе ведомства.