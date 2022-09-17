Нескольким регионам пообещали "просто суперлето" в сентябре

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах с 17 по 19 сентября ожидается жара до 35–38 градусов. Потеплением порадует этот период и жителей некоторых регионов Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Приволжском федеральном округе летняя погода погостит с 18 по 21 сентября.

"Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6–10 градусов: прогнозируется 27–35 градусов, в Краснодарском крае даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках 27–35 градусов, в Ставрополье 38 градусов. Это просто суперлето", — сообщил ТАСС Вильфанд.

В регионах Поволжья температурный фон превысит норму на 7–11 градусов. В Пермском крае столбики термометров покажут 24 градуса тепла, в Оренбургской области — 27–30 градусов, в Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии — 24–28 градусов. Аномальное тепло установится в эти три дня и в ряде регионов Урала. Так в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается 23–24 градуса, в Ямало-Ненецком округе — 15–17 градусов, в Челябинской, Оренбургской областях — 25–29 градусов. Жарко будет и на юге Сибири, добавил Вильфанд.

"Конечно, это тоже совершенно летняя погода. Связана она с выносом очень тёплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток. Очень тёплая погода будет на юге Сибирского федерального округа — это Новосибирская, Томская, Омская области. Там прогнозируется от 20 до 27 градусов", — отметил метеоролог.