Метеоролог рассказала о погоде в Москве в эти выходные

В предстоящие выходные дни в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, сообщает радио "Комсомольская правда" . Синоптик рекомендовала 17 сентября провести на природе, так как дальше температура воздуха на улице пойдёт на снижение.

"В субботу в Москву придут небольшие дожди, и местами будет ветрено", — отметила Макарова. Температура воздуха прогреется лишь до +17. В воскресенье днём не следует ждать выше +15, погода будет только ухудшаться. По сообщению синоптика, в столицу нагрянет холодный фронт, он принесёт с собой более сильные и обильные осадки. В понедельник — существенное понижение температуры и ветер. Во второй половине недели ночные температуры будут на уровне 5–6 градусов тепла, днём — 12–13 градусов выше нуля. Могут быть небольшие локальные дожди.