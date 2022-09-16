Метеоролог рассказала о погоде в Москве в эти выходные
Гидрометцентр: В выходные в Москве ожидается дождь
В предстоящие выходные дни в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, сообщает радио "Комсомольская правда". Синоптик рекомендовала 17 сентября провести на природе, так как дальше температура воздуха на улице пойдёт на снижение.
"В субботу в Москву придут небольшие дожди, и местами будет ветрено", — отметила Макарова. Температура воздуха прогреется лишь до +17. В воскресенье днём не следует ждать выше +15, погода будет только ухудшаться. По сообщению синоптика, в столицу нагрянет холодный фронт, он принесёт с собой более сильные и обильные осадки. В понедельник — существенное понижение температуры и ветер. Во второй половине недели ночные температуры будут на уровне 5–6 градусов тепла, днём — 12–13 градусов выше нуля. Могут быть небольшие локальные дожди.
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