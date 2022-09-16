МО РФ не зафиксировало нарушений в Нагорном Карабахе в зоне ответственности России
В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня за сутки не зафиксировано. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", — сказано в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что было проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Кроме того, российские миротворцы сопроводили четыре автомобильных колонны Азербайджана по маршрутам Кубатлы – Лачин и Шуша – Лачин и в обратных направлениях.
В ведомстве добавили, что за сутки российские инженерно-сапёрные группы очистили 1,2 гектара территории от мин, а также обнаружили и обезвредили три взрывоопасных предмета. В Минобороны РФ подчеркнули, что для безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов осуществляется непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Армении и Азербайджана.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
ТАСС / Лейла Тураянова