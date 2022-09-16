МО РФ не зафиксировало нарушений в Нагорном Карабахе в зоне ответственности России

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня за сутки не зафиксировано. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что было проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Кроме того, российские миротворцы сопроводили четыре автомобильных колонны Азербайджана по маршрутам Кубатлы – Лачин и Шуша – Лачин и в обратных направлениях.