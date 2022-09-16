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16 сентября, 18:14

ЦБ РФ до конца года продлил ограничения на раскрытие информации банков

Центробанк России до конца текущего года продлил ограничения на раскрытие информации банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определённую информацию на общедоступных ресурсах", — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе, ограничение на раскрытие кредитными учреждениями бухгалтерской отчётности всё ещё действует.

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Ранее Лайф сообщал, что ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты. Также до 9 марта 2023 года будут действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счёта или вклада.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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