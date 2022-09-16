ЦБ РФ до конца года продлил ограничения на раскрытие информации банков

Центробанк России до конца текущего года продлил ограничения на раскрытие информации банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определённую информацию на общедоступных ресурсах", — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе, ограничение на раскрытие кредитными учреждениями бухгалтерской отчётности всё ещё действует.