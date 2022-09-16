ЦБ РФ до конца года продлил ограничения на раскрытие информации банков
Центробанк России до конца текущего года продлил ограничения на раскрытие информации банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определённую информацию на общедоступных ресурсах", — говорится в сообщении.
При этом, как отметили в пресс-службе, ограничение на раскрытие кредитными учреждениями бухгалтерской отчётности всё ещё действует.
Ранее Лайф сообщал, что ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты. Также до 9 марта 2023 года будут действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счёта или вклада.
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