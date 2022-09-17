Одни злятся, другие плачут: Немцы стали обрывать телефоны поставщиков энергии

Шокированные резким ростом цен на энергоносители немцы обрывают телефонные линии фирм-поставщиков. Сервисы поддержки клиентов в германских компаниях, работающих в сфере ЖКХ, вынуждены принимать всё больше звонков, сообщает Reuters.

"У нас увеличилось количество отчаявшихся клиентов в центрах поддержки. Некоторые становятся агрессивными от досады, другие в слезах и нуждаются в психологической помощи", — цитирует агентство слова главы ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберта Либинга.

Так, из-за шквала обращений возмущённых клиентов компании E.ON, крупнейшему поставщику энергии в Германии, пришлось увеличить штат службы поддержки. Сотрудникам приходится отвечать на звонки беспрерывно. Руководитель компании Филип Тон считает, что в Германии недооценивают масштаб энергетического кризиса.