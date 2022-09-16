Диетолог рассказала, чем полезна куркума для здоровья

Куркума способна предотвратить возникновение инфарктов и инсультов. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Есть исследования, которые показали, что [активный компонент куркумы] куркумин способен влиять на уровень плохого холестерина подобно статинам (лекарствам, понижающим уровень холестерина. — Прим. Лайфа). То есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов куркума — очень хорошая добавка", — отметила она.

При этом статины нельзя заменить куркумой, а отказ от лекарств должен быть согласован со специалистом, подчеркнула эксперт. Диетолог пояснила, что специя будет полезна как дополнение к общему лечению. Кроме того, куркумин может снизить риск возникновения онкологии, рассказала Макиша. Причём для профилактики заболеваний стоит использовать именно натуральную специю, обратила внимание специалист.

Данная добавка также способна предотвратить заболевания сосудов, так как в куркуме содержится большое количество антиоксидантов, отметила эксперт. Диетолог заметила, что продукт помогает восстановиться коже после летнего загара. Это делают каротиноиды, которые и содержатся в специи. Куркума также способна бороться с депрессией и повышать продуктивность. При этом вводить её в рацион специалист советует с 10–14 лет, так как есть высокий риск аллергии.