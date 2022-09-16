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Опубликовано 16 сентября 2022, 10:23

ВС РФ поразили за сутки восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооружённые силы России за сутки уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаева, населённых пунктов Петровское, Первомайское и Курахово в Донецкой Народной Республике, Омельник и Веселянка в Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ за сутки
Российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ за сутки

Ранее Лайф рассказывал, что военные РФ уничтожили штаб и базу подготовки центра "Юг" ВСУ. Это, по словам Игоря Конашенкова, произошло в районе населённого пункта Очаков в Николаевской области.

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