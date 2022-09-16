ВС РФ поразили за сутки восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооружённые силы России за сутки уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаева, населённых пунктов Петровское, Первомайское и Курахово в Донецкой Народной Республике, Омельник и Веселянка в Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.