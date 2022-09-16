"Глубоко любил работу и людей": Захарова поделилась воспоминаниями о скончавшемся главреде КП

Коллеги, родные и друзья приехали на Троекуровское кладбище в Москве проститься с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова была также в числе тех, кто решил сегодня отдать дань уважения заслуженному журналисту РФ.

Мария Захарова и военкор Александр Коц пришли проститься с Владимиром Сунгоркиным. Видео LIFE

"Поразило, когда я увидела масштаб и глубину работы, которую он (Сунгоркин. — Прим. Лайфа) проделал, вот этот фантастический объём того, что у него получилось. <...> Он наполнил это всё своей любовью, было видно, что он не просто знает, он ещё глубоко любит свою работу и людей, с которыми он работал, и самое главное — людей, для которых он работал", — поделилась с Лайфом Захарова.