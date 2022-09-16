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16 сентября, 10:22

"Глубоко любил работу и людей": Захарова поделилась воспоминаниями о скончавшемся главреде КП

Захарова поделилась воспоминаниями о скончавшемся главреде КП

Коллеги, родные и друзья приехали на Троекуровское кладбище в Москве проститься с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова была также в числе тех, кто решил сегодня отдать дань уважения заслуженному журналисту РФ.

Мария Захарова и военкор Александр Коц пришли проститься с Владимиром Сунгоркиным. Видео LIFE

"Поразило, когда я увидела масштаб и глубину работы, которую он (Сунгоркин. — Прим. Лайфа) проделал, вот этот фантастический объём того, что у него получилось. <...> Он наполнил это всё своей любовью, было видно, что он не просто знает, он ещё глубоко любит свою работу и людей, с которыми он работал, и самое главное — людей, для которых он работал", — поделилась с Лайфом Захарова.

Военный корреспондент КП Александр Коц в разговоре с журналистами также отметил, что кончина Сунгоркина является большой потерей для всего журналистского сообщества и особенно для тех, кто знал его лично. Когда Коц пришёл работать в газету, то начальник не был милостив к нему. На протяжении многих лет корреспонденту приходилось "вдвойне доказывать" Владимиру Николаевичу, что именно он достоин работать в его команде. Дело в том, что папа военкора в своё время также ранее трудился в издании, поэтому Коцу-младшему не хотелось, чтобы его достижения считали заслугами отца.

Путин назвал смерть Сунгоркина большой потерей для российской журналистики

Путин назвал смерть Сунгоркина большой потерей для российской журналистики

Напомним, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в среду в возрасте 68 лет. Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003 году он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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