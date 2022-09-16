"Глубоко любил работу и людей": Захарова поделилась воспоминаниями о скончавшемся главреде КП
Захарова поделилась воспоминаниями о скончавшемся главреде КП
Коллеги, родные и друзья приехали на Троекуровское кладбище в Москве проститься с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова была также в числе тех, кто решил сегодня отдать дань уважения заслуженному журналисту РФ.
Мария Захарова и военкор Александр Коц пришли проститься с Владимиром Сунгоркиным. Видео LIFE
"Поразило, когда я увидела масштаб и глубину работы, которую он (Сунгоркин. — Прим. Лайфа) проделал, вот этот фантастический объём того, что у него получилось. <...> Он наполнил это всё своей любовью, было видно, что он не просто знает, он ещё глубоко любит свою работу и людей, с которыми он работал, и самое главное — людей, для которых он работал", — поделилась с Лайфом Захарова.
Военный корреспондент КП Александр Коц в разговоре с журналистами также отметил, что кончина Сунгоркина является большой потерей для всего журналистского сообщества и особенно для тех, кто знал его лично. Когда Коц пришёл работать в газету, то начальник не был милостив к нему. На протяжении многих лет корреспонденту приходилось "вдвойне доказывать" Владимиру Николаевичу, что именно он достоин работать в его команде. Дело в том, что папа военкора в своё время также ранее трудился в издании, поэтому Коцу-младшему не хотелось, чтобы его достижения считали заслугами отца.
Напомним, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в среду в возрасте 68 лет. Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003 году он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.
Кадр из видео LIFE