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17 сентября, 06:07

В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии введён режим ЧС

В Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, вводится режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщает МЧС республики.

"В Баткенской области в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущению гибели людей <…> введён режим чрезвычайной ситуации", — сказано в записи ведомства.

Приказ об этом выпустил руководитель Гражданской защиты, полномочный представитель Абдикарим Алимбаев 16 сентября.

Киргизия заявила об ещё одном обстрелянном Таджикистаном приграничном селе

Киргизия заявила об ещё одном обстрелянном Таджикистаном приграничном селе

Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Позднее Минздрав Киргизии раскрыл количество погибших в результате конфликта.

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МЧС Киргизии

Артур Лапсаков

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