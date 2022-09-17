В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии введён режим ЧС
В Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, вводится режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщает МЧС республики.
"В Баткенской области в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущению гибели людей <…> введён режим чрезвычайной ситуации", — сказано в записи ведомства.
Приказ об этом выпустил руководитель Гражданской защиты, полномочный представитель Абдикарим Алимбаев 16 сентября.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Позднее Минздрав Киргизии раскрыл количество погибших в результате конфликта.
МЧС Киргизии