В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии введён режим ЧС

В Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, вводится режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщает МЧС республики.

"В Баткенской области в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущению гибели людей <…> введён режим чрезвычайной ситуации", — сказано в записи ведомства.