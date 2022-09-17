Терапевт перечислил меры, чтобы не заболеть и не травмироваться в походе

Если в поход надеть неправильно подобранную обувь, существует риск упасть и получить травму. Лучше всего для отдыха на природе осенью подходят высокие кроссовки с рифлёной подошвой, рассказал в беседе с "Газетой.ru" врач общей практики, терапевт "Инвитро-ЮГ" Илья Ушак.

"Травмы чаще всего получают из-за неправильно подобранной обуви, поэтому рекомендуется отправляться в поход в трекинговых ботинках или же в высоких кроссовках с рифлёной подошвой, чтобы было меньше шансов поскользнуться. Так, именно из-за неправильно подобранной обуви есть риск упасть, растянуть связки или даже вывихнуть ногу или руку", — сообщил он.

По словам эксперта, если нет подозрений на трещину или перелом, поход можно продолжать, обработав место ушиба мазью из аптечки. Однако если при сгибании и разгибании конечности ощущается боль или дискомфорт, следует завершить отдых и обратиться к врачу. Также при путешествии существует риск падения в реку или ручей. В таком случае мокрая одежда ведёт к переохлаждению и, как следствие, к ОРВИ. К тому же мокрые кроссовки увеличивают шанс повторно поскользнуться. Поэтому важно сразу переодеваться в сменную одежду и тщательно высушить обувь.

Кроме того, в походе можно получить ожог от костра и пищевое отравление. Если ожог незначительный, это место можно подержать несколько минут в холодной воде или применить средство с пантенолом, советует терапевт. Но при серьёзной травме следует обратиться в больницу. Отравиться же можно ягодами и грибами, встречающимися в лесу. К их употреблению нужно подходить внимательно и обращать внимание на самочувствие, указал специалист.

"Если вы не уверены в безопасности тех или иных плодов, лучше не рисковать и не заниматься их сбором. Но даже если вы уверены в безопасности, то плоды желательно промыть, чтобы не получить расстройство желудка", — добавил врач.

Походная аптечка должна состоять из обезболивающей и противовоспалительной мази на случай ушибов, ибупрофена, препаратов от отравления (абсорбенты и противодиарейные лекарства с быстрым эффектом), йода, бинта, лейкопластыря, ножниц, перекиси водорода, таблеток от головной боли и чистой питьевой воды. Последняя необходима для промывания ран, пояснил Ушак. С этой задачей горная вода не справится, ведь она может быть загрязнена, и есть риск заразиться инфекцией. А ещё промывать раны можно из родников и источников, добавил он.

При сборах в поход терапевт советует уделить внимание палатке и спальному мешку, который должен соответствовать температуре на улице, чтобы не переохладиться. Имеет смысл взять с собой и термобельё. Важно позаботиться и о питании: маринованное мясо можно носить без термосумки не более десяти часов, также можно захватить с собой овощи, фрукты и консервы. Для однодневного отдыха подойдут яблоки, груши, орехи, сухофрукты, чёрный чай в термосе и печенье.