В Канаде трудовик изменился до неузнаваемости, сделав огромную искусственную грудь
Ученики средней школы Оквилл-Трафальгар в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада) до сих пор находятся в шоке от изменившейся внешности учителя труда, который ещё год назад был обычным мужчиной, а сейчас идентифицирует себя с женщинами, взял псевдоним Кайла Лемье и сделал огромную искусственную грудь. Об этом пишет портал Reduxx.
Трудовик с огромной искусственной грудью преподаёт в канадской средней школе. Видео © Twitter / RamboJohnJ22
По словам одного из учеников, дети не считают такое поведение преподавателя нормальным, но сделать ничего не могут из-за проводимой школой политики гендерной идентичности. Фотографии преподавателя инструктажа по технологии производства в новом образе есть и на официальном сайте школы.
Трудовик с огромной искусственной грудью преподаёт в канадской средней школе. Фото © Twitter / RamboJohnJ22
Ранее Лайф писал, что трансгендер потратила шесть миллионов, чтобы грудь стала больше мозга, и возникают вопросы, в своём ли она уме. Перевоплощаться американка начала в 2022 году, когда училась в колледже. Она призналась: из-за дисморфофобии никак не может отказаться от улучшайзинга.
Twitter / RamboJohnJ22