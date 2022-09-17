В Канаде трудовик изменился до неузнаваемости, сделав огромную искусственную грудь

Ученики средней школы Оквилл-Трафальгар в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада) до сих пор находятся в шоке от изменившейся внешности учителя труда, который ещё год назад был обычным мужчиной, а сейчас идентифицирует себя с женщинами, взял псевдоним Кайла Лемье и сделал огромную искусственную грудь. Об этом пишет портал Reduxx.

Трудовик с огромной искусственной грудью преподаёт в канадской средней школе. Видео © Twitter / RamboJohnJ22

По словам одного из учеников, дети не считают такое поведение преподавателя нормальным, но сделать ничего не могут из-за проводимой школой политики гендерной идентичности. Фотографии преподавателя инструктажа по технологии производства в новом образе есть и на официальном сайте школы.

Трудовик с огромной искусственной грудью преподаёт в канадской средней школе. Фото © Twitter / RamboJohnJ22