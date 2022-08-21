Эпатажные чиновники: В руководство США впервые наняли людей, не определившихся со своим полом Двое бывших мужчин, которые уже давно ходят на каблуках и в платьях, впервые получили федеральные должности в Америке. Они поддерживают Украину и продвигают ЛГБТК-ценности. Кто они? 20 августа, 21:40 Рейчел Левин (слева) и Сэм Бринтон (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / radioaactivenerd1

В резиденции французского посла в Америке недавно прошёл приём по случаю годовщины взятия Бастилии. Светское мероприятие посетили первые в истории трансгендеры, назначенные на федеральные должности: изменившая пол адмирал Службы общественного здравоохранения США Рейчел (Ричард) Левин и небинарный кинки-трансвестит, заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон.



Рейчел Левин надела строгую форму, а ниже пояса — юбку и колготки. Сэм Бринтон облачился в синее платье и ярко-голубые туфли на каблуках.

— Представилась возможность поговорить с одним из немногих трансгендерных чиновников, адмиралом Левином. Не буду врать, было здорово посочувствовать другому трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью, — написал Сэм Бринтон в Instagram* и выложил фото, которое завирусилось в Сети.

Оба высокопоставленных извращенца поддерживают Украину, пропагандируют радужные ценности и обвиняют Россию в притеснении сексуальных меньшинств и отсталости.

Рейчел Левин (слева) и Сэм Бринтон (справа) на приёме у французского посла. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / radioaactivenerd1

Учёный-ядерщик в юбке и его люди-собаки

34-летняя Сэм Бринтон — небинарный, то есть бесполый трансвестит. Таких на Западе называют не "он" или "она", а местоимением they/them. Вдобавок у американского чиновника есть "кинк" (отклонение. — Прим. Лайфа) — укрощение "нижних" мужчин, играющих роль послушных собак в БДСМ-оргиях. На языке субкультуры это извращение называется pup handler — "дрессировщик щенков". О любви к животным ролевым играм и своей "собачке" по кличке Нуби Бринтон, не краснея, признался в интервью Metro Weekly. У Сэма Бритона есть и официальный муж — Кевин Рик.

Сэм Бринтон и его послушный пёс. Из фотосессии для ЛГБТК-издания. Фото © Metroweekly.com / Todd Franson

— Однажды я помог маленькому мальчику обнять свою внутреннюю принцессу в Диснейленде, когда он увидел, как я иду на шпильках со своим парнем, — как-то заявил Бринтон телевизионщикам.

"Небинарный" родился в штате Айова. Родители, баптисты-миссионеры, не одобряли его сексуальное влечение к однокласснику и отправили на лечение псевдонаучной конверсионной терапией, когда геев переучивают в гетеросексуалов. Эта история известна только со слов Бринтона. Его биография скудна. Он словно выскочил из ниоткуда, когда со слезами на глазах рассказал журналистам New York Times, какой варварский и болезненный опыт ему пришлось пережить. На волне интереса к своей персоне Сэм Бринтон основал движение Trevor Project, борющееся с самоубийствами в ЛГБТК-сообществе. Сейчас у него новая семья: его приняли за родного сына родители мужа.

Сэм Бринтон выступает на ЛГБТК-митинге. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / radioaactivenerd1

"Укротитель щенков" прекрасно образован. Он окончил Канзасский университет со степенями бакалавра по ядерной инженерии и вокалу. Также у него двойная степень магистратуры в области ядерной техники и ТЭС Массачусетского технологического института. Везде, где учился, Сэм Бринтон основывал студенческие центры ЛГБТК. Ещё он поёт в хоре геев.

В 2016 году Сэм Бринтон стал старшим политическим аналитиком по ядерным отходам. Полгода назад президент США Джо Байден нанял Бринтона на должность главы Департамента энергетики и утилизации топливных отходов. Недавно Сэм Бринтон и его муж Кевин Рик купили первое собственное жильё по адресу 752 College Pkwy, Rockville.





Адмирал-трансгендер

Родившийся в семье респектабельных юристов из Массачусетса, 64-летний Ричард Левин окончил Гарвардский колледж и медицинский факультет университета Тулейн, ординатуру по педиатрии и получил постдокторскую стипендию в медицинском центре Маунт-Синай на Манхэттене. Но долгие годы его карьера не развивалась. Он преподавал, заведовал подростковым отделением, прорыв произошёл после его публичного трансгендерного перехода.

Рейчел (Ричард) Левин после трансгендерного перехода. Фото © Telegram / SHOT

Нестерпимое желание стать женщиной Левин, имеющий жену и двоих детей, испытал на двадцать третьем году брака. Он развёлся, сменил пол, став Рейчел, и ушёл из семьи, чтобы жить с мужчиной. Комично, что его бывшая супруга некогда яро защищала права ЛГБТ.

В 2015-м Рейчел Левин назначили главврачом Пенсильвании, а позднее секретарём департамента здравоохранения штата. Джо Байден, став президентом США, назначил её помощником министра здравоохранения. Сенат со скрипом (52 против 48 голосов), но утвердил Рейчел четырехзвёздным адмиралом Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США. Это был первый случай присвоения трансгендеру высшего генеральского звания в истории страны. В начале года Рейчел Левин признали одной из женщин года по версии USA Today.

Рейчел Левин предлагает подросткам проходить лечение по гендерной аффирмации. Видео © Telegram / SHOT

Инициативы у адмирала-трансгендера интересные: она предлагает разрешить американским детям принимать гормоны, чтобы они сами решили, к какому полу относятся, а также рекламирует лечение по гендерной аффирмации для не определившихся с ориентацией подростков.

— Будучи первопроходцем сообщества ЛГБТК+ и, в частности, трансгендеров, доктор Левин непосредственно спасла тысячи жизней и дала надежду всему населению нашей страны. Её работа продолжается и сегодня, и мы можем только надеяться, что она продолжит разрушать барьеры, одновременно делая нашу страну более безопасным и здоровым местом, — восторгаются её действиями американские СМИ.

Адмирал Рейчел живёт в Пенсильвании по адресу 118 Autumnwood Dr, Middletown в особняке стоимостью полмиллиона долларов.

P. S.

















Почему в США на высокие должности берут извращенцев? 0 Потому что и другие чиновники имеют различные психические отклонения Они уже не видят разницы между нормальным и отклонением Потому что у ЛГБТ очень сильное лобби

Авторы Егор Пережогин