Вооружённые силы Украины обстреливают Энергодар, чтобы полностью изолировать Запорожскую атомную электростанцию от энергосистемы региона. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить её и изолировать АЭС от освобождённой части Запорожской области", — сообщил он.

Рогов подчеркнул, что после повреждения ЛЭП, питавших Запорожскую АЭС, пришлось остановить последний, шестой энергоблок, а станцию перевести на питание от дизель-генераторов. По его словам, в настоящий момент линии в сторону подконтрольной Киеву территории Украины восстановлены и Незалежная возобновила подпитку ЗАЭС. Оттуда поступает электроэнергия, поэтому киевские власти пытаются сделать всё возможное, чтобы станция замыкалась только на их энергосистему, уверен Рогов.