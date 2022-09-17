Власти Запорожья заявили о попытке Киева изолировать ЗАЭС
Рогов обвинил Украину в попытке изолировать ЗАЭС от энергосистемы Запорожской области
Вооружённые силы Украины обстреливают Энергодар, чтобы полностью изолировать Запорожскую атомную электростанцию от энергосистемы региона. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".
"Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить её и изолировать АЭС от освобождённой части Запорожской области", — сообщил он.
Рогов подчеркнул, что после повреждения ЛЭП, питавших Запорожскую АЭС, пришлось остановить последний, шестой энергоблок, а станцию перевести на питание от дизель-генераторов. По его словам, в настоящий момент линии в сторону подконтрольной Киеву территории Украины восстановлены и Незалежная возобновила подпитку ЗАЭС. Оттуда поступает электроэнергия, поэтому киевские власти пытаются сделать всё возможное, чтобы станция замыкалась только на их энергосистему, уверен Рогов.
Ранее Владимир Рогов заявил об обстреле ВСУ береговой линии рядом с ЗАЭС. Он попросил граждан проследовать в защищённые места и помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.