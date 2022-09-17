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17 сентября, 07:35

ЕСПЧ прекратил полномочия судьи РФ в организации

Россия полностью вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека

С 16 сентября прекратилось действие полномочий российского судьи в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), теперь РФ не является членом Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

"5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве высокой договаривающейся стороны конвенции с 16 сентября 2022 года также влечёт за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

В данный момент на рассмотрении суда находится 17 450 исков против России. Уточняется, что инстанция всё ещё обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против Москвы на нарушение конвенции в отношении деяний, совершённых до 16 сентября.

Эрдоган уличил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений

Эрдоган уличил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений

Ранее Лайф писал, что 7 июня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся неисполнения решений Европейского суда по правам человека. А 18 июля российский лидер освободил от должности уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Виноградова.

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Getty Images / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency

Варвара Романова

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