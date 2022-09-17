ЕСПЧ прекратил полномочия судьи РФ в организации
Россия полностью вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека
С 16 сентября прекратилось действие полномочий российского судьи в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), теперь РФ не является членом Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.
"5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве высокой договаривающейся стороны конвенции с 16 сентября 2022 года также влечёт за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
В данный момент на рассмотрении суда находится 17 450 исков против России. Уточняется, что инстанция всё ещё обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против Москвы на нарушение конвенции в отношении деяний, совершённых до 16 сентября.
Ранее Лайф писал, что 7 июня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся неисполнения решений Европейского суда по правам человека. А 18 июля российский лидер освободил от должности уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Виноградова.
Getty Images / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency