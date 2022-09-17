ЕСПЧ прекратил полномочия судьи РФ в организации

С 16 сентября прекратилось действие полномочий российского судьи в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), теперь РФ не является членом Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

"5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве высокой договаривающейся стороны конвенции с 16 сентября 2022 года также влечёт за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации", — отмечается в сообщении.