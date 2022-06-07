Госдума приняла законопроект о неисполнении Россией решений ЕСПЧ

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после 15 марта. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает также, что выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ, принятым до даты подачи Россией заявления о выходе из Совета Европы (до 15 марта), будет выполняться исключительно в рублях и только на счета в российских банках. Генпрокуратура РФ сможет до 1 января 2023 года осуществлять выплаты заявителям по постановлениям суда.

Кроме того, теперь постановления ЕСПЧ не будут являться основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.