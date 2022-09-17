Фильм "Константин" с Киану Ривзом получит продолжение

Студия Warner Bros. анонсировала выход продолжения фильма "Константин: Повелитель тьмы" с Киану Ривзом в главной роли. Режиссёром картины станет Фрэнсис Лоуренс, который снял первую часть. Об этом пишет Deadline.

За работу над сценарием ответственным назначен Акива Голдсман ("Игры разума"). Продюсерами выступят Ханна Мингелла, Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot. Пока не известно, когда начнётся производство фильма, не разглашаются и детали будущего сюжета.

Первая часть "Константина" вышла в 2005 году. Фильм основан на серии комиксов от DC — Hellblazer. Он рассказывает историю экзорциста и медиума Джона Константина, который побывал в аду и вернулся обратно в мир живых.