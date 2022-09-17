Российская биатлонистка Гербулова выиграла вторую гонку подряд на этапе Кубка Содружества
Россиянка Наталья Гербулова выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в белорусских Раубичах.
Гербулова преодолела дистанцию в 10 километров за 32 минуты 35 секунд, допустив пять промахов на огневых рубежах. В тройку призёрок попали представительница Белоруссии Динара Алимбекова и россиянка Екатерина Носкова.
Ранее в ходе этапа в Раубичах Гербулова выиграла спринт. Носкова в гонке на 7,5 километра стала второй, россиянка Тамара Дербушева — третьей.
Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону состоялся в Сочи 25–28 августа. Второй этап проходит с 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах.
ТАСС / Сергей Бобылев