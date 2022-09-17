Президент Киргизии Жапаров пообещал урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном
Киргизия не прекратит прикладывать усилия для скорейшего урегулирования ситуации на границе с Таджикистаном. Данный вопрос требует большой внимательности и терпения. Об этом в соцсетях заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Как показала история, пограничный вопрос — сложный вопрос, требующий большой внимательности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию [ситуации на] киргизско-таджикской границе", — написал он.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Позднее Минздрав Киргизии раскрыл количество погибших в результате конфликта.