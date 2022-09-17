Президент Киргизии Жапаров пообещал урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном

Киргизия не прекратит прикладывать усилия для скорейшего урегулирования ситуации на границе с Таджикистаном. Данный вопрос требует большой внимательности и терпения. Об этом в соцсетях заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Как показала история, пограничный вопрос — сложный вопрос, требующий большой внимательности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию [ситуации на] киргизско-таджикской границе", — написал он.